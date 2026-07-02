В Дмитровском возвели два таунхауса в квартале «Земляничная поляна» ЖК «Мечта»

В Дмитровском округе построили два сблокированных жилых дома в квартале «Земляничная поляна» ЖК «Мечта», ООО «СЗ «Мега-Мечта» выдано разрешение на их ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Дома состоят из четырех секций, общая площадь помещений в них составляет более 1,1 тыс. кв. м. Для будущих жителей предусмотрены благоустроенные дворы с зонами для отдыха, спорта и детскими площадками. Квартал является частью мультиформатного проекта «Мечта», встроенного в природный ландшафт: вокруг хвойный лес и три озера. Помимо таунхаусов, в квартале заселяются 4-секционные квадрохаусы. Дома спроектированы с собственными земельными участками и парковочными местами, подведены центральные коммуникации.

На территории также работают школы, детские сады, магазины, кафе, медицинские центры, фитнес-зоны и спортивные локации.

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