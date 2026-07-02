В России вводят новый налоговый вычет: разрешат вернуть часть уплаченного НДФЛ

С 1 сентября 2026 года россияне смогут оформить новый налоговый вычет по долгосрочным сбережениям. Он будет распространяться на взносы по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года, рассказали РИА Новости в Минфине РФ.

Новый вычет начнет действовать с сентября

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу изменения в Налоговый кодекс, которые вводят новый налоговый вычет по долгосрочным сбережениям граждан. Получить его смогут владельцы долгосрочных договоров добровольного страхования жизни, оформленных с 1 января 2025 года.

В Минфине пояснили, что новая мера государственной поддержки направлена на развитие культуры долгосрочных накоплений и повышение интереса россиян к финансовым инструментам, позволяющим формировать сбережения на будущее.

Размер возврата будет зависеть от уплаченных взносов

Размер налогового вычета определят с учетом суммы страховых взносов и ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика. Таким образом, итоговая сумма возврата будет рассчитываться индивидуально.

Кроме того, с 1 сентября увеличится максимальная сумма вычета для родителей, которые делают страховые взносы в пользу своих детей. Предельный размер расходов, принимаемых к вычету, вырастет с 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

Где узнать условия получения вычета

В Минфине рекомендовали обращаться за подробной информацией в Федеральную налоговую службу. Там можно уточнить условия оформления нового вычета, перечень необходимых документов и рассчитать возможную сумму возврата.