Экс-футболист ЦСКА захотел стать главным тренером сборной Японии

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда предложил себя на роль главного тренера сборной Японии. Об этом он написал в соцсетях.

Хонда указал, что нынешнему наставнику национальной команды Хадзиме Мориясу предложили продлить контракт лишь на год, и это то является временным решением. 40-летний футболист попросил дать этот год ему.

«Дайте мне шанс на год. Если мы проиграем на Кубке Азии — можете меня уволить без вопросов. Я готов к вызову», — заявил Хонда.

Сборная Японии выбыла в 1/16 финала, уступив сборной Бразилии (1:2) в концовке матча.

Кейсуке Хонда выступал за ЦСКА в 2010–2013 годах, после чего играл за клубы из Италии, Голландии, Бразилии, Мексики, Австралии, Азербайджана, Литвы и даже Бутана. В апреле японский футболист подписал контракт с клубом «Альбирекс Ниигата» из Сингапура.