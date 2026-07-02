Юрист раскрыл, в каком случае можно уйти с работы раньше без обеденного перерыва

Отказ от обеденного перерыва сам по себе не дает права сократить рабочий день. Такая возможность появляется только при согласовании с работодателем и если это допускают внутренние правила организации, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики Александр Южалин.

Отказ от обеда не всегда сокращает рабочий день

Работник может завершить рабочий день раньше только в том случае, если перенос обеденного перерыва на конец смены предусмотрен правилами внутреннего трудового распорядка и согласован с работодателем. Об этом рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

По словам специалиста, в некоторых организациях сотрудникам разрешают самостоятельно выбирать время для отдыха и питания. В такой ситуации теоретически допускается перенос обеда на конец рабочего дня. Однако на практике большинство работодателей устанавливают фиксированное время для перерыва.

Все зависит от трудового договора

Юрист отметил, что режим рабочего времени определяется трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка. Именно эти документы устанавливают продолжительность рабочего дня, время обеденного перерыва и порядок его использования.

Если сотрудник самостоятельно изменит установленный график без согласования с работодателем, это может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины и повлечь дисциплинарную ответственность.

Когда перенос перерыва возможен

Эксперт подчеркнул, что использовать обеденный перерыв в другое время можно только с разрешения работодателя. Если такой порядок закреплен внутренними документами компании или согласован заранее, перенос допускается. В остальных случаях сотрудник обязан соблюдать установленный режим работы.