Экс-президент «Локомотива» назвал причины возможного кризиса у Батракова

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «Советским спортом» допустил, что лидер железнодорожников Алексей Батраков может провести не слишком удачный сезон.

Наумов назвал две причины психологического свойства для такого сценария. Во-первых, у Батракова сорвался анонсированный переход в ПСЖ. Для 21-летнего футболиста такая ситуация может стать угнетающей, считает собеседник издания.

Кроме того, Батраков женился. В июне он вступил в брак с бывшей футболисткой сборной России Ириной Подшибякиной.

«Есть статистика, что если футболист женился, то в этот год играет очень слабо. Эмоции переключаются от футбола в семейную жизнь — молодая жена и все остальное. Очень боюсь из-за этого, что Батраков будет выглядеть не очень хорошо. Вполне может провести слабый сезон. Многие попадают в эту яму», — сказал Наумов.

Алексей Батраков за два с половиной сезона провел в РПЛ 62 матча, в которых забил 28 мячей и сделал 17 ассистов. На счету молодого хавбека уже 12 игр за национальную сборную России с четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продлил контракт с голкипером Александром Довбней.