Пустая коробка вместо техники: супруги обманывали маркетплейс и продавали гаджеты в комиссионки

Мариинский городской суд Кемеровской области вынес окончательное решение по уголовному делу в отношении супругов, работавших в сфере электронной коммерции. Фигурантами стали сотрудница одного из пунктов выдачи заказов маркетплейса и ее муж. Обоих признали виновными в систематическом хищении дорогостоящих товаров, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу судебного органа.

По версии следствия, супруги оформляли заказы на дорогую электронику — смартфоны и ноутбуки. При получении товара на складе они подменяли оригинальные устройства на другие предметы, которые упаковывали в фирменные коробки. После этого они оформляли возврат, передавая продавцу «невостребованный товар» в запечатанной упаковке, которая на самом деле была пустой или содержала посторонние вещи.

Похищенную технику — всего более десяти смартфонов и один ноутбук — супруги сбывали через комиссионные магазины, получая наличные деньги. Таким образом они действовали в течение нескольких месяцев, пока схема не была вскрыта сотрудниками маркетплейса и правоохранительных органов.

«Таким образом супругами были похищены ноутбук и более десяти смартфонов. Ущерб, причиненный местным предпринимателям, составил более полумиллиона рублей. До рассмотрения судом уголовного дела фигуранты частично возместили причиненный ущерб на сумму около ₽110 тыс.», — говорится в сообщении.

В ходе следствия оба фигуранта полностью признали свою вину и заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке — без полноценного судебного разбирательства. Суд, изучив материалы дела, принял во внимание чистосердечное признание и отсутствие тяжких последствий, однако не мог оставить преступление без наказания.

В результате суд назначил каждому из подсудимых штраф в размере ₽300 тыс. Кроме того, супруги обязаны возместить местным предпринимателям невозмещенный ранее материальный ущерб в сумме около ₽440 тыс. Приговор вступит в законную силу после истечения срока на обжалование.

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