В «Вашингтоне» рассказали о рычагах, которые используют для подписания Овечкина

«Вашингтон» уже сделал несколько сильных шагов для усиления состава, подписав нападающих Джордана Карью, Алекса Така, Буна Дженнера и защитника Винсента Деарне. При этом у «Кэпиталз» осталось всего $4,38 млн под потолком зарплат. Однако Патрик уверен, что это не станет препятствием для соглашения с Овечкиным.

«Мы в состоянии предложить Александру соответствующее соглашение, опираясь на обсуждения, которые у нас были после окончания прошлого сезона. Существуют разные способы обеспечить ему нужную сумму с учетом его возраста. У нас есть необходимые рычаги», — сказал генменеджер «Вашингтона».

Ранее стало известно, что бывший защитник «Кэпиталз» и друг Овечкина Джон Карлсон подписал контракт с «Тампой».