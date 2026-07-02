В Подмосковье ликвидированы два лесных пожара
Комлесхоз: два лесных пожара ликвидировали в Подмосковье
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В среду, 1 июля, на территории лесного фонда Подмосковья обнаружили два пожара, очаги возгорания были обнаружены в 2 км от поселка городского типа Мишеронский в Шатуре при наземном патрулировании специалистами Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» и в 1 км от деревни Тимохово Богородского округа местными жителями. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Информацию об инцидентах передали в Региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса. В ликвидации пожара приняли участие 18 человек личного состава лесопожарных формирований и 11 единиц техники, причиной стали нарушения правил пожарной безопасности гражданами. В комитете уточнили, что подозреваемых в поджогах устанавливают.
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