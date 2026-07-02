В Подмосковье ликвидированы два лесных пожара

В среду, 1 июля, на территории лесного фонда Подмосковья обнаружили два пожара, очаги возгорания были обнаружены в 2 км от поселка городского типа Мишеронский в Шатуре при наземном патрулировании специалистами Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» и в 1 км от деревни Тимохово Богородского округа местными жителями. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.