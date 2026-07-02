Акулья паника в Приморье: ученые уверены, что неопасных сельдевых хищников путают с белыми акулами

В Приморье у морской биостанции «Запад» заметили плавник акулы. Видео с хищником появилось в соцсетях и вызвало беспокойство у жителей региона. Ученые Дальневосточного отделения РАН призывают не паниковать: по их данным, на кадрах запечатлена сельдевая акула, которая не представляет серьезной угрозы для человека, сообщил vostokmedia.com.

Изначально в СМИ сообщалось, что съемка велась во Владивостоке. Однако позже специалисты уточнили, что акулу сняли у берегов Находки. Инцидент произошел накануне у морской биостанции.

Доктор биологических наук, ведущий сотрудник лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН Владимир Долганов, изучающий хрящевых рыб более 40 лет, подтвердил, что это сельдевая акула. Данный вид часто встречается у побережья Приморья, держится рядом с косяками рыбы, охотится на анчоусов, кальмаров и дальневосточных лососей.

«Как купались, так и купайтесь, эти акулы сами не полезут ни к кому, они занимаются своим делом — питаются. Они достаточно пугливы и отплывут сами», — призывает жителей и гостей края не поддаваться панике ученый.

Из-за внешнего сходства сельдевых акул нередко ошибочно принимают за мако или белых акул. Однако строение их челюстей говорит о другом: они предназначены для охоты на подвижную рыбу — сардины, скумбрию, тунцов и кальмаров. Эти хищники часто поднимаются к поверхности, демонстрируя над водой спинной и хвостовой плавники, а иногда даже выпрыгивают из воды. При этом ни один случай нападения на человека в мире официально не зарегистрирован.

Путешественник и видеограф из Приморья Дмитрий Рудась подтверждает: эти акулы крайне осторожны и не представляют угрозы. По его словам, повстречать их — редкая удача. Специалисты сходятся во мнении, что слухи об опасности сельдевых акул сильно преувеличены и не имеют под собой реальных оснований.

Ранее сообщалось, что местные «акулы» помогают бороться с нарушителями на воде в Одинцове.