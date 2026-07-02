Огонь уничтожил автобус и расплавил балкон: что произошло в центре Кемерова

В Кемерове на проспекте Ленина очевидцы стали свидетелями масштабного возгорания пассажирского автобуса. Пламя было настолько сильным, что огонь перекинулся на соседние объекты. Как информируют горожане в социальных сетях, помимо транспортного средства выгорели несколько вывесок, а также балкон жилого дома — на опубликованных кадрах видно его частично расплавленную конструкцию, сообщил VSE42.RU .

«Помимо автобуса, выгорели несколько вывесок и балкон жилого дома», – сказано в сообщении.

По информации издания, инцидент произошел днем 1 июля. По данным городской администрации, автобус загорелся прямо во время движения, внутри находились пассажиры.

«Все пассажиры (10 человек) оперативно эвакуировались, пострадавших нет», – сказали в мэрии.

По информации издания, в Сети появились кадры, на которых заметно, что огонь охватил транспортное средство почти полностью. Некоторые местные жители отмечают, что такого развития событий следовало ожидать, однако официальных комментариев о причинах случившегося пока не поступало.

Очевидцы продолжают делиться своими впечатлениями и видеозаписями произошедшего. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место, однако площадь возгорания была значительной. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, причины возгорания и точный размер нанесенного ущерба.

«Ну если в них до сих пор не поставили кондеи то не удивительно что они горят ибо внутри на жаре температура как в крематории (авторские орфография и пунктуация сохранены – прим.ред. VSE42.RU)», – сказал кемеровчанин.

Ранее сообщалось, что липчанин решил отомстить бывшей теще и устроил опасный пожар.