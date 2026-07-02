Инсайдер НХЛ предположил, что карьера Овечкина в «Вашингтоне» завершена

Журналист и инсайдер Даррен Дрегер в эфире программы OverDrive заявил, что, по его мнению, «Вашингтон» не собирается подписывать новый контракт с 40-летним капитаном команды Александром Овечкиным.

Дрегер подчеркнул, что не располагает инсайдами из стана «Столичных», а основывается лишь на собственном анализе ситуации. Инсайдер отметил, что мощная трансферная кампания «Вашингтона» указывает на то, что клуб готовится играть без Овечкина, а при таком количестве мастеровиты новичков россиянину может и не найтись места в составе.

«Вашингтон», действительно, подписал трех сильных форвардов — Джордана Кайру, Алекса Така и Буна Дженнера. Первые двое претендуют на место на флангах атаки в топ-6, а экс-капитан «Коламбуса» Дженнер может сыграть как в центре, так и на краю.

У «Вашингтона» осталось всего $4,38 млн под потолком зарплат. Однако генменеджер клуба Крис Патрик уверен, что клуб найдет ходы для подписания Овечкина.

Сам хоккеист в данное время находится в отпуске, а решение о продолжении карьеры должен принять на следующей неделе.