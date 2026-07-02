Колбаса теряет покупателей: производители стали срочно менять стратегию

В первом квартале 2026 года спрос на большинство видов колбасных изделий в натуральном выражении снизился. Эксперты объясняют это изменением предпочтений покупателей, ростом популярности альтернативных продуктов и снижением доверия к качеству мясной продукции, пишет РГ.

Спрос на колбасу продолжает сокращаться

Продажи большинства категорий колбасных изделий в России в первом квартале 2026 года снизились в натуральном выражении. По данным аналитической компании NTech, реализация сосисок и сарделек уменьшилась на 1,9%, варено-копченых и полукопченых колбас — на 1,4%, а сырокопченых и сыровяленых изделий — на 10,8%.

Положительная динамика зафиксирована лишь в отдельных сегментах. Продажи вареных колбас и ветчины выросли на 0,2%, копченостей — на 6,1%, а колбасной нарезки — на 13,6%. При этом практически все категории продолжают прибавлять в денежном выражении главным образом из-за роста цен.

Покупатели меняют пищевые привычки

Эксперты отмечают, что россияне все чаще выбирают альтернативные источники белка. Более доступными по цене остаются яйца, молочная продукция и охлажденное мясо птицы, поэтому часть покупателей отказывается от традиционной мясной гастрономии. Дополнительное влияние оказывает изменение образа жизни. Все больше потребителей предпочитают продукты, которые позволяют быстро приготовить еду или вовсе отказаться от длительной готовки. Именно этим специалисты объясняют рост спроса на готовую нарезку и другие удобные форматы.

Производителям приходится перестраивать ассортимент

Представители отрасли считают, что рынок переживает не спад, а серьезную трансформацию. Производители все активнее расширяют линейки готовой еды, полуфабрикатов и продукции с более понятным составом, ориентируясь на новые запросы покупателей. Эксперты также указывают, что за последние годы доверие к колбасной продукции заметно снизилось. По их мнению, дальнейшее развитие рынка будет зависеть от качества продукции, прозрачности рецептур и способности производителей предложить покупателям современные и востребованные товары.