Шесть ударов в автобусе: полиция нашла подростка по видео из соцсетей

В Новокузнецке подвели итоги проверки по факту инцидента, случившегося в одном из автобусов. Полиция выявила 16-летнего участника драки благодаря записям, появившимся в социальных сетях. Об этом проинформировала пресс-служба областного главка МВД, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, конфликт произошел во время поездки в общественном транспорте. Заявлений от граждан в полицию не поступало, однако сотрудники органов самостоятельно обнаружили информацию в интернете и организовали разбирательство. Выяснилось, что в салоне вспыхнула ссора между подростком и взрослым мужчиной, которая быстро переросла в потасовку. Несовершеннолетний нанес удары оппоненту — не менее шести раз в область головы.

В отношении нарушителя составлен административный протокол за мелкое хулиганство. По данной статье предусмотрен штраф до ₽1 тыс. Вопрос о дальнейших мерах воздействия будет решать комиссия по делам несовершеннолетних, куда уже направлены все материалы. Личность второго участника конфликта продолжает устанавливаться. После его идентификации действиям будет дана окончательная правовая оценка.

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток задержан за причинение смерти по неосторожности.