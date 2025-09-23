Реальная угроза: что привело к гибели женщины и отстрелу медведицы на Сахалине

22 сентября в Охинском районе была ликвидирована агрессивная медведица, атаковавшая женщину, занимавшуюся сбором ягод. Животное неоднократно возвращалось к месту происшествия, представляя серьезную опасность для поисковой группы.

Как сообщили в областном управлении лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, опасный зверь был устранен из естественной среды обитания. В настоящее время эксперты занимаются выяснением обстоятельств и причин произошедшего.

Представители ведомства выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшей, отметив, что этот печальный случай служит серьезным напоминанием о том, что Сахалинская область является ареалом обитания бурых медведей и при нахождении в дикой природе необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасности.

Специалисты подчеркнули, что в осенний период медведи продолжают активно готовиться к зимней спячке, интенсивно накапливая жировые запасы.

В связи с этим, подчеркнули в областном агентстве лесного и охотничьего хозяйства, в это время года животные активно перемещаются по территории в поисках пропитания, что значительно повышает риск встречи с ними.

Особую бдительность следует проявлять в местах, где произрастает большое количество дикоросов, таких как ягодные поля (шикша, голубика, брусника) и заросли кедрового стланика, а также вблизи рек, где идет нерест рыбы.

