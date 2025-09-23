Медведь повалил дерево и пытался ворваться в баню на Сахалине

В садовом товариществе вблизи охотской трассы снова зафиксировано нашествие медведя. По свидетельству очевидца, дикий зверь средь ясного дня проник на частный участок, где учинил беспорядок: пытался проникнуть в баню и сломал дерево, передает портал АСТВ.

Появление медведя было замечено 23 сентября. Он предпринял попытку проникновения в банное помещение, повредив дверную конструкцию, после чего переключил своё внимание на грушевые деревья.

Недавно проживающие в данном районе сообщали, что зверь утратил боязнь людей. Сотрудники лесничества продолжают мероприятия по отслеживанию местонахождения хищника.

Ранее сообщалось, что на Сахалине медведь убил женщину во время сбора ягод.