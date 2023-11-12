Режим локальной ЧС был введен в одном из районов Приморского края в связи с африканской чумой свиней
Фото: [©Евгений Епачинцев/РИА Новости]
В Михайловском районе Приморского края был зафиксирован очаг африканской чумы, из-за чего был введен режим локальной ЧС. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что на одном из предприятий было обнаружено заражение более 38 тыс. свиней.
Отмечается, что было принято решение о ликвидации всего поголовья.
Добавляется, что в настоящее врем животные закрыты в отдельном корпусе, доступ в который ограничен.