Режим локальной ЧС был введен в одном из районов Приморского края в связи с африканской чумой свиней

В Михайловском районе Приморского края был зафиксирован очаг африканской чумы, из-за чего был введен режим локальной ЧС. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что на одном из предприятий было обнаружено заражение более 38 тыс. свиней.

Отмечается, что было принято решение о ликвидации всего поголовья.

Добавляется, что в настоящее врем животные закрыты в отдельном корпусе, доступ в который ограничен.