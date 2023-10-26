«Режутся зубы»: в Подмосковье трехлетний малыш откусил кончик ртутного градусника

Трехлетний ребенок, у которого режутся задние зубы, откусил кончик ртутного градусника. Происшествие случилось в Подмосковье, сообщает «Московский комсомолец» .

По информации издания, пока мама мальчика звонила медикам в реанимацию, где находится ее младший ребенок, старший сын взял градусник с комода, засунул его в рот и раскусил. Шарики ртути рассыпались по полу. Женщине пришлось срочно вести малыша в больницу.

В медучреждении ребенка осмотрели и сделали рентген, но наконечник градусника обнаружен не был.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье семнадцатилетний подросток попал в больницу после употребления протеина.