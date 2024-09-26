Стали известны результаты расследования дела об отравлении семьи под Красноярском

Фото: [ ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ ]

Роспотребнадзор провел повторную проверку пищевых продуктов, изъятых как в магазине, так и в доме пострадавшей семьи в Красноярском крае, и не обнаружил опасных веществ, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«В образцах пельменей и куриного мяса, забранных из магазина, а также в продуктах, собранных из дома: бульоне, приправе, кетчупе, курице с картофелем, тушеной рыбе и питьевой воде, превышения предельно допустимых значений не зафиксировано. Все пробы соответствуют санитарным нормам», — сообщило ведомство.

Эксперты более тщательно исследовали продукты на наличие кадмия, мышьяка, олова, ртути, свинца и хрома. Тем не менее трагедия, произошедшая с красноярской семьей, требует дальнейшего тщательного расследования.

Несмотря на отрицательные результаты экспертизы продуктов из магазина и дома пострадавших, следственные органы продолжают рассматривать все возможные версии произошедшего.

Ранее сообщалось, что точные причины смерти отравившихся детей в Красной Сопке установят только через месяц.