СК: точные причины смерти отравившихся детей в Красной сопке установят только через месяц

Для установления максимально точных причин смерти четырех детей в Красноярском крае в поселке Красная Сопка назначено проведение целого комплекса судебно-медицинских экспертиз, информирует ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Как уверяют в следствии, на это может уйти не менее месяца. При этом предварительные результаты исследований показали воздействие на организм погибших детей и их выживших родителей неустановленного токсического вещества.

«В данный момент специалисты Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы пытаются установить это вещество. Судебно-медицинские экспертизы в подобных случаях делаются около месяца. Необходимо проведение дополнительных исследований», — заявили в ведомстве.

Как добавили в следствии, биологический материал погибших детей уже доставлен в Москву в Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава, который будет проводить химическую экспертизу. Также ожидаются данные исследований проб изъяли из дома и магазина продуктов.

Напомним, в поселке Красная Сопка семья с четырьмя детьми 21 сентября почувствовала себя плохо после ужина пельменями и куккурицей. Уже в клинике скончались сначала 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. Через день не стало третьего ребенка, а в ночь на 23 сентября умер четвертый. Родители выжили и были выписаны из больницы. Мать находится на 9-м месяце беременности, которой ничто не угрожает. По факту произошедшего следствием возбуждено уголовное дело.

Ранее в СК РФ опровергли версию об отравлении семьи в Красноярском крае дихлофосом.