Комплексы танкового вооружения, которые стоят на российских танках, уверенно поражают любую технику, стоящую на вооружении у украинской армии. Об этом сообщил информированный источник, его слова привели РИА Новости .

По его словам, практически все современные модификации танков Т-72 и Т-80, не говоря уже о Т-90, оснащены комплексом управляемого вооружения «Рефлекс-М», который производит запуск управляемой ракеты «Инвар-М/М1».

«За счет тандемной кумулятивной боевой части средняя бронепробиваемость брони за дополнительной динамической защитой для этих боеприпасов составляет около 800 миллиметров», - указал источник журналистов на эффективность таких ракет.

За счет такой высокой пробиваемости абсолютно вся украинская техника, включая натовскую, уязвима в любой проекции. Временами ракеты после попадания вызывают у танка неприятеля детонацию боеприпасов. А еще они очень эффективны против маломерных целей, типа долговременных огневых точек. Дальность точного поражения таких боеприпасов составляет 5,5 километров, что вдвое выше, чем у танковых снарядов противника.

Ранее министр обороны Шойгу сообщил об украинских потерях, которые противник понес уже в этом году. По его словам, на протяжении 2024 года ВС РФ подбили 4 танка Abrams, 5 Leopard, а также 27 боевых машин пехоты Bradley. За три неполных месяца ВСУ потеряли 71 тысячу человек личного состава.