Глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала 2024 года превысили 71 тысячу человек.

Министр проанализировал данные с января 2024 года и аналогичный отрезок времени прошлого года. В нынешнем году потери противника увеличились в три раза.

«В целом потери ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения», — рассказал министр Шойгу.

Военнослужащие РФ успешно уничтожали технику, переданную Киеву из Запада: танки Leopard (5 единиц) и Abrams (4 единицы), боевые машины пехоты Bradley в количестве 27 штук, пусковые установки HIMARS и зенитных ракетных комплексов.

Армия РФ успешно продвигается вперед и не позволяет украинским военным закрепляться на позициях, куда они были вынуждены отступать. Ситуация в зоне СВО для Украины критическая: военные массово дезертируют, население протестует против мобилизации, а в отношении мирных людей процветает мародерство.

Киевский режим вынужден создавать иллюзию, что у них все под контролем. Для этого наносят удары по территории РФ. Террористические атаки преподносят как свою силу и мощь.

«Киевский режим всячески скрывает от граждан реальную обстановку на поле боя», — подчеркнул министр.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, будет ли Россия отвечать зеркально на атаки мирных городов.