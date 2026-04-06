Рязанская полиция задержала 70 человек за выходные

В минувшие пятницу и выходные рязанская полиция устроила тотальную проверку города и области — с прицелом на порядок, мигрантов и ночные гулянки. Об этом сообщает издание 7info.

Так, 18 иностранцев попались на нарушении режима пребывания. А троих российских работодателей привлекли к ответу за то, что нелегально нанимали приезжих. То есть наказывают не только тех, кто приехал, но и тех, кто создал спрос на «серую» работу.

На улицах Рязани и особенно в центре полиция пресекла дела 70 человек, причем без уточнения, что именно они творили, но явно что-то противоправное. Отдельный удар пришелся по точкам, торгующим спиртным с нарушениями. В кафе на Гоголя, Зубковой, Почтовой и в магазине на Юннатов изъяли 212 литров алкоголя — объем, как небольшая бочка.

Но самое тревожное — подростки. Сотрудники ПДН и участковые нашли 20 детей в общественных местах ночью без родителей. Причем некоторые уже успели набраться. Каждому выписали протокол, и теперь семьям грозят серьезные штрафы. По всем эпизодам сейчас идут проверки.

Таким образом, за выходные в результате рейдов полиции оказалось 70 задержанных взрослых, 18 мигрантов-нарушителей, три нерадивых работодателя, полтонны изъятого алкоголя и два десятка детей, которые разгуливали по ночному городу пьяными. Веселого мало, но полиция свою работу сделала.

Ранее сообщалось, что полиция Югры за три дня закрыла въезд 61 иностранцу.