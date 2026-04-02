Рейд на стройках Югры: полицейские составили 243 протокола и открыли 41 уголовное дело

На прошлой неделе в Ханты-Мансийском автономном округе полиция взялась за мигрантов. Рейды провели основательно: проверяли места, где иностранцы обычно находятся или живут, но главный упор сделали на стройки — там нарушений традиционно больше всего. Об этом сообщает ugra-news.ru.

За три дня рейдов составили 243 протокола, нашли 29 нелегалов, которые вообще не имели права находиться в России. В Югорске наказали и самого незаконного работника, и его работодателя — обоих оштрафовали. А всего по региону 51 иностранца ждет не просто штраф, а принудительное выдворение за пределы страны, причем до отправки их поместят в специальный центр в Сургуте.

Дальше — еще жестче. 61 человеку закрыли въезд в Россию на будущее, пятерых решили депортировать, у 50 аннулировали разрешительные документы — те самые, что давали право жить, работать или временно находиться в стране. А шестерым и вовсе прекратили российское гражданство. На основе всех этих нарушений возбудили 41 уголовное дело.

Показательный пример: в Нижневартовске 60-летняя местная жительница за деньги заключила фиктивные трудовые договоры с тремя иностранцами, помогая им легализоваться. Теперь против нее дело по статье об организации незаконной миграции. Полиция Югры дала понять: такие проверки и жесткие меры — не разовая акция, а системная работа, и дальше станет только строже.

Ранее сообщалось, что Медведев потребовал немедленно выдворять мигрантов с опасными болезнями.