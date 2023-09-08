Никакого прогресса в наступлении украинской армии нет. У Киева есть успехи исключительно в отмывании денег, поступающих с Запада.

Ранее государственный секретарь Соединенный Штатов заявил, что его правительство видит успехи в продвижении украинских войск. Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» заявил, что никакого прогресса у ВСУ нет и быть не может. Успехи – это вымысел Блинкена.

«Если и существует какой-то прогресс, так это по разворовыванию и отмыванию западных денег, в том числе американских налогоплательщиков», - указал Владимир Рогов.

Его точку зрения привели РИА Новости. Общественник заявил, что эти средства вбрасываются Америкой в Киев, как в черную дыру. Западные элиты стали обогащаться с помощью Зеленского, прокачивая через него свои деньги. Весь конфликт превратился в совместный бизнес Запада и банды нацистов и наркоманов.