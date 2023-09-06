По утверждению председателя общественного движения «Мы вместе с Россией», все попытки украинских солдат полностью занять село своевременно пресекаются. На данный момент Киеву подконтрольна северная окраина Работино. Он также занимает разрушенное здание школы в его центре. Российские бойцы располагаются на юго-западном выходе из села, а также на высотах южнее него.

«Все попытки украинских боевиков полностью занять поселок пресекаются. Все Работино находится под нашим огневым контролем», - заявил Владимир Рогов.

Его слова привели РИА Новости. Он добавил, что несколько украинских атак уже было отбито. Противник понес большие потери как в живой силе, так и в технике. Штурмовые подразделения ВСУ были отброшены на прежние позиции.