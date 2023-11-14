По слова руководителя общественного движения «Мы вместе с Россией», противник предпринимает попытки наступления на ореховском направлении.

«Все его атаки пресекаются. У нас были контратаки в районе Вербового и Новофедоровки, уничтожено не менее трех Bradley за прошедшие сутки», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Сильные дожди заметно снизили активность неприятеля и повлияли на использование западной техники, особенно зарубежного производства. Она застревает в непролазной грязи, после чего уничтожается российскими военнослужащими. А в районе Васильевки линию фронта удалось подвинуть на 200 метров с сторону врага из-за захвата украинского опорного пункта.