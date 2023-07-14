После того, как ВСУ потерпели ряд провалов на данном участке фронта, они взялись перебрасывать сюда дополнительные силы. Это им нужно, чтобы предпринять новые атаки.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» заявил, что Киеву в большинстве случаев сопутствовали неудачи при попытке наступательных действий в Запорожье. Украинцы несли большие потери при попытке продвинуться вперед, а затем откатывались на исходные позиции. Теперь же им приходится перебрасывать сюда дополнительные подразделения. Его рассказ привели РИА Новости.