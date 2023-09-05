Российские части взяли их в огневой мешок в районе Работино. Теперь националистические формирования перемалывают огнем со всех сторон.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» рассказал о том, что происходит в районе села Работино. В результате ожесточенных боев ВСУ сумели ворваться этот населенный пункт, но это не привело их к успеху.

«Сейчас Работино представляет полностью разрушенное село… История с Работино повторяет историю с Пятихатками», - утверждает Владимир Рогов.

Его слова привели РИА Новости. Украинские штурмовики теперь занимают развалины, которые обрабатывают артиллерийским и стрелковым огнем со всех сторон. Это не дает возможности им развить свой успех, и пытаться дальше прорвать российскую оборонительную полосу. Это также ведет к большим потерям среди украинских военнослужащих.