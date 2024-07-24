Рогов: в Мелитополе раздались серия взрывов, город под вражеской атакой

Сразу несколько взрывов раздались в Мелитополе Запорожской области в районе полуночи среды, 24 июля, сообщил в своем аккаунте в соцсетях председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По предварительным данным, враг попытался атаковать российский город с воздуха под покровом ночи. В настоящее время в Мелитополе работают боевые расчеты противовоздушной обороны, подчеркнул Рогов.

«Прозвучали два взрыва. Это работа нашей ПВО по вражеским беспилотникам», — написал он.

Информации о пострадавших и повреждениях на земле в ходе работы ПВО пока не приводится.

Напомним, утром в воскресенье, 23 июня, в поселке Учкуевка в Севастополе после ликвидации в небе средствами ПВО украинской ракеты американского производства ATACMS ее кассетные части упали на пляж, где в этот момент отдыхали сотни туристов и местных жителей. В результате произошедшего пострадали более 150 человек. Четверо, среди которых дети, погибли. Вторник, 24 июня, был объявлен в городе днем траура. СК России возбудил уголовное дело по статье «теракт».