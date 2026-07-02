Криса Брауна обязали выплатить $13 млн за нападение собаки на женщину

В 2020 году кавказская овчарка, принадлежащая музыканту, напала на его домработницу Марию Авила. Животное нанесло женщине серьезные травмы, потребовавшие десятков швов и пересадки кожи. Сама Мария до сих пор страдает от посттравматического стрессового расстройства и повреждения нервов.

В момент нападения Крис находился в особняке, но покинул его до приезда скорой помощи. Это обстоятельство, а также халатное отношение рэпера к содержанию опасной собаки стали ключевыми пунктами в многолетнем судебном разбирательстве. Присяжные единогласно встали на сторону пострадавшей.

По решению суда, Авила получит около 13 миллионов долларов компенсации. Ее сестра и муж также получат выплаты за эмоциональный стресс — 885 тысяч и 50 тысяч долларов соответственно. Это решение стало важным прецедентом в делах о нападении животных на людей. Суд признал ответственность владельца за действия его питомца, даже если хозяин не находился рядом в момент атаки.

Ранее сообщалось, что рэпера Mystikal приговорили к 20 годам за сексуализированное насилие.