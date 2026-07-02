Символ дружбы из Щелкова украли в Германии: полиция высказалась о политическом следе в краже

В немецком городе Хемер пропал бронзовый памятник Александру Пушкину, подаренный российским городом-побратимом Щелково Московской области. Однако полиция ФРГ исключила политические и культурные мотивы: по основной версии, преступление совершили похитители металлолома. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на DPA.

В среду посольство России в ФРГ сообщило о краже бронзового памятника Александру Пушкину, который почти три десятилетия украшал общественное пространство города Хемер. Монумент был установлен в 1994 году как символ дружбы и взаимопонимания между народами двух стран — Германии и России.

Однако немецкие правоохранители не спешат связывать произошедшее с политикой или межкультурными конфликтами. Как сообщает агентство DPA, полиция округа Меркиш рассматривает приоритетную версию, согласно которой памятник похитили злоумышленники, промышляющие кражей металлических изделий и цветных металлов. Никаких доказательств того, что это была спланированная акция против русского культурного наследия, на данный момент не обнаружено.

Тем временем в России реакция была более жесткой. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что подобные инциденты подпитываются идеологией «культуры отмены», которая, по ее словам, несет человеконенавистнический посыл. Однако в полиции Хемера эти заявления комментировать отказались, сосредоточившись на практической стороне дела.

Бронзовая фигура поэта, созданная российским скульптором Григорием Потоцким, достигала в высоту почти 1,8 метра. Она была подарена Хемеру подмосковным Щелково — городом-побратимом. Следствие пока не имеет конкретных зацепок, но продолжает работу.