Смерчи у берегов Кубани: штормовое предупреждение объявлено на три дня

На Черноморском побережье Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение: по данным Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, с 3 по 5 июля в акватории моря ожидается образование смерчей.

Синоптики предупредили о высоком риске формирования смерчей над Черным морем в ближайшие дни. Предупреждение распространяется на прибрежную зону от Анапы до поселка Магри — популярного места среди отдыхающих и местных жителей.

Соответствующую информацию опубликовал Центр мониторинга и прогнозирования ЧС региона в своем телеграм-канале «МАКС». Специалисты настоятельно рекомендуют всем, кто планирует находиться у воды или выходить в море на маломерных судах, проявить особую бдительность.

В случае чрезвычайного происшествия экстренные службы просят незамедлительно звонить по единому номеру 112. Спасатели переведены на усиленный режим работы, а метеорологи продолжают отслеживать динамику изменения погодных условий.

Отдыхающим на Черноморском побережье стоит учитывать прогноз при планировании поездок и не рисковать, игнорируя предупреждения специалистов.