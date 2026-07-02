Кортеж премьера Хорватии попал в ДТП в центре столицы

В центре Загреба произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бронированного лимузина Audi A8, в котором находился премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Автомобиль главы правительства столкнулся с другой машиной из состава его охраняемого кортежа, сообщает ТАСС со ссылкой на Index.

Хорватские политики попали в нештатную ситуацию на обратном пути с заседания правительства. В центре Загреба на улице Савска цеста произошло столкновение двух автомобилей из официального кортежа премьер-министра. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, инцидент был незначительным, других машин авария не затронула, а пешеходы не пострадали.

По информации портала Index, один из участников ДТП — бронированный седан Audi A8 L Security, который хорватская полиция использует для перевозки высших должностных лиц. Это не просто представительский автомобиль, а настоящая крепость на колесах: стальные бронелисты, многослойное пуленепробиваемое остекление, защита от взрывов и химических атак. Вес машины достигает почти четырех тонн.

Несмотря на внушительные характеристики, лимузин не уберегся от столкновения с машиной сопровождения. К счастью, сам премьер и все участники кортежа остались целы. Правоохранители сейчас выясняют, кто именно стал виновником необычного ДТП и каковы точные обстоятельства столкновения.

Инцидент, хоть и произошел с высокопоставленным лицом, в итоге не привел к серьезным последствиям. В правительстве страны подчеркнули, что никакой угрозы для безопасности главы кабинета или окружающих не возникло.