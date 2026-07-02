Скандальная медицина: Европа расширяет практику эвтаназии для детей

Нидерланды стали первой страной, где применили эвтаназию к ребенку младше 12 лет. Процедура была проведена в конце 2025 года, а в июне 2026-го власти официально подтвердили этот факт. Диагноз и точный возраст пациента остаются засекреченными, однако известно, что решение принимали родители совместно с врачом — так требует закон, измененный в 2023 году. Тем временем в Бельгии, где детская эвтаназия разрешена с 2014 года, уже зафиксированы аналогичные случаи с участием 9-летних и 11-летних детей. Канал РЕН ТВ выяснил, почему Европа расширяет практику эвтаназии детей и поддерживают ли это в России.

Европа продолжает двигаться по пути легализации эвтаназии, и каждый новый шаг вызывает ожесточенные споры. В Нидерландах, где практика добровольного ухода из жизни существует с 2002 года, впервые применили процедуру к пациенту младше 12 лет. Информацию подтвердила национальная радиовещательная корпорация NOS со ссылкой на министра здравоохранения Софи Херманс. По ее словам, эвтаназия была проведена в конце прошлого года, после чего специальная комиссия изучила обстоятельства, побеседовала с врачом и направила заключение в надзорный орган. Теперь прокуратуре предстоит проверить, не нарушил ли медик требования закона.

До 2023 года такая процедура в Нидерландах была доступна только детям старше 12 лет. Однако изменения в законодательстве сняли возрастные ограничения, оставив обязательным условием неизлечимый диагноз, невыносимые страдания и отсутствие перспектив улучшения даже при паллиативной помощи. Решение принимается совместно родителями и врачом, а также с обязательным участием самого ребенка.

Бельгия пошла еще дальше. Там эвтаназия для несовершеннолетних разрешена с 2014 года, и уже известно как минимум о трех случаях. В 2016–2017 годах процедуру провели 17-летнему пациенту с мышечной дистрофией Дюшенна, 11-летнему ребенку с муковисцидозом и 9-летнему — с злокачественной опухолью глаза и головного мозга. Член комиссии Люк Проот назвал эти случаи «исключительными и совершенно безнадежными». Во всех трех эпизодах были получены письменные согласия пациентов, подтвержденные психиатрами и психологами, которые удостоверились в осознанности решения и отсутствии внешнего давления.

В России отношение к эвтаназии принципиально иное. Законодательно она запрещена Федеральным законом № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Однако опросы показывают, что общество расколото: 49% россиян поддерживают возможность добровольного ухода для безнадежных пациентов, 51% — против.

Завкафедрой философии образования МГУ Елена Брызгалина в беседе с ВЦИОМ назвала идею легализации опасной. По ее мнению, современная культура все чаще воспринимает смерть как процесс, которым можно управлять, что подрывает традиционные религиозные и гуманистические ценности. Эксперт предупредила, что эвтаназия может разрушить доверие к врачебной профессии, а также создает риски диагностических ошибок, злоупотреблений и постепенного расширения оснований для применения.

«Я крайне отрицательно отношусь к идее легализации эвтаназии в России — и как специалист в области биоэтики, и как гражданин страны, которая стремится развивать медицину и создавать условия для достойной жизни, и как человек, имеющий, к сожалению, опыт потерь близких», — подчеркнула Брызгалина.

Ранее сообщалось, что канадский доктор усыпил пациента после беглого осмотра у фастфуда.