Огонь на пороге: спасатели защитили стойбище оленеводов во время лесного пожара

Лесной пожар, распространявшийся в Ноябрьском лесничестве, создал прямую угрозу для стойбища коренных малочисленных народов Севера, где живут семьи с детьми. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части МЧС ЯНАО оперативно перебросили силы на опасный участок и не допустили подхода огня к жилью, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Ямальская тундра оказалась на грани чрезвычайной ситуации. Лесной пожар, вспыхнувший в Ноябрьском лесничестве, начал стремительно приближаться к стойбищу, где традиционно проживают оленеводы вместе с детьми и старейшинами. Угроза была настолько реальной, что МЧС приняло решение о срочной передислокации подразделений специализированной пожарно-спасательной части прямо к эпицентру опасности.

Главная задача, которую поставили перед собой спасатели, звучала предельно четко: не дать стихии пересечь черту, за которой начинается человеческое жилье. Им это удалось. Огонь удалось локализовать на подступах, не допустив ни одного пострадавшего, ни одного разрушенного чума.

Стоит отметить, что это не единственная горячая точка для ямальских огнеборцев. До этого они успешно тушили пожар в Верхне-Тазовском заповеднике, спасая уникальный лесной массив от уничтожения. Теперь все подразделения переведены на усиленный режим работы, личный состав обеспечен необходимым запасом оборудования и средств пожаротушения.

Ситуация на юге региона остается сложной. Только за последнее время там зарегистрировано более 50 новых очагов лесных пожаров. Причина такого резкого скачка — погода: грозы проходят одна за другой, и каждая молния способна высечь искру в сухой траве и хвое. Спасатели продолжают патрулировать опасные участки, чтобы вовремя заметить новый дым и не допустить повторения истории со стойбищем.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ликвидированы два лесных пожара.