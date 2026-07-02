Российская авиакомпания изменила правила: детей-одиночек перестали брать на рейсы в Москву

Авиакомпания «Ямал» внесла коррективы в правила перевозки несовершеннолетних путешественников, следующих без родителей или законных представителей. С сегодняшнего дня услуга временно недоступна на шести ключевых маршрутах: в столицу, Северную столицу, на черноморское побережье, а также в Казань, Уфу и Минеральные Воды.

Представители перевозчика объяснили, что такое решение продиктовано не прихотью, а объективной реальностью. Аэропорты, особенно крупные хабы, сейчас работают в сложных условиях: рейсы нередко переносятся, задерживаются или уходят на запасные аэродромы. В этой ситуации оставлять ребенка одного на несколько часов в ожидании вылета или в транзитной зоне — значит подвергать его дополнительному стрессу и риску. Поэтому авиакомпания усилила требования к сопровождению, чтобы гарантировать максимальную защиту.

При этом у авиакомпании есть и позитивные новости. «Ямал» увеличил провозную емкость на четырех рейсах по маршруту Тюмень — Салехард и обратно. Это значит, что на этих направлениях билетов стало больше, и пассажиры, в том числе семьи с детьми, смогут планировать поездки с меньшими ограничениями. Остается надеяться, что временные запреты для несопровождаемых детей снимут, как только аэропорты наладят стабильную работу, а пока родителям рекомендуют либо лететь вместе с ребенком, либо перенести его самостоятельное путешествие на более спокойный период.