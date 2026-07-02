Две подруги из Тюмени, не отдыхавшие по-настоящему почти десять лет, решили рвануть в спонтанный экспресс-тур по российскому югу. За неделю они планировали охватить Сочи, Пятигорск и Ставрополь, уложившись в бюджет ₽50 тыс. на человека. О том, как перелеты оборачивались ночными приключениями, еда в аэропорту стоила как ужин в ресторане, а местные жители помогали экономить — в материале «Федерал Пресс» .

Все началось с желания вырваться из рутины. Две подруги, Ирина и Елена, решили: хватит откладывать отпуск. Собрали рюкзаки по 5 килограммов — купальники, пара платьев, аквашузы — и отправились покорять юг.

Сразу — сюрприз. Рейс Тюмень — Сочи задержали, но авиакомпания предупредила заранее. А вот на подлете к Адлеру командир объявил: над городом ввели режим «Ковер», небо закрыто. Самолет развернули в Махачкалу.

«Побывать в Дагестане я мечтала давно, но на карте нашего тура такого пункта назначения не было. Переполненный зал ожидания с неработающими кофе-машинами и одним единственным закрытым кафе не радовал. Впрочем, вскоре продавца привели, к нему выстроилась очередь, чтобы купить воды», — рассказала Ирина.

В аэропорту Адлера начался финансовый шок. Такси до Сочи — ₽2200. Девушки знали цены и выбрали «Ласточку» за ₽235. А вот завтрак в кафе на вокзале удивил: ₽550 за девять пельменей. Лайфхак от путешественниц: на вокзале есть круглосуточные магазины — там дешевле.

Гостевой дом нашли за ₽3 тыс. рублей в сутки, в 20 минутах от моря. Хозяйка Луиза встречала их до утра и заселила сразу. Своя студия с плитой — идеально: Ирина — жаворонок, Елена — сова, и никто никому не мешает. Пока одна спит, вторая сходит в магазин и приготовит ужин.

Пляж Сочи порадовал галькой и теплой водой. Шезлонг с зонтиком — ₽1000 (входят полотенца и вода). Но можно и на своем полотенце, как делают местные. Соседи-туристы подсказали: лучший месяц для отдыха — конец июня. Вода уже теплая, жары нет, пляжи не переполнены. Июль и август — для любителей толп.

Девушки гуляли по городу, натопали 20 тысяч шагов, любовались пальмами и магнолиями. Вечером на террасе услышали вой сирен — хозяйка объяснила: над морем сбивают дроны, горное эхо разносит звуки. Путешественниц это не испугало.

Второй день — Сочинский дендрарий. Фуникулер за ₽1400 поднял наверх, откуда открылся вид на море и город. Парк огромный, предусмотрен повторный вход, но девушки боялись опоздать на самолет. Успели только попрощаться с морем и купить чурчхелу — оказалась настолько вкусной, что даже скептик Елена взяла гостинцы домой.

В аэропорту — снова «Ковер». Рейс задержали на три часа, уведомление пришло, когда уже сели в самолет. Ужин в кафе — ₽4000 за столовскую еду. Девушки вспоминают:

«И все же нам грех жаловаться, ведь некоторые рейсы ждут сутки-двое — вот это кошмар. Народ на полу спит. Кстати, не знаю почему — мест в зале ожиданий было достаточно. Мы же взяли воду, которую выдавали пассажирам авиаперевозчики, и включили развлекательное шоу на телефоне. Словом, ни морально, ни физически не пострадали».

В Минеральные Воды прилетели вечером. Последний автобус до Пятигорска ушел в 19:00. Туристкам пришлось брать такси — и тут подруг ждало местное «гостеприимство», о котором ФП выпустит отдельный материал.