Лукашенко застал президента Индонезии врасплох скромным подарком

Неожиданный сувенир из Белоруссии застал лидера Индонезии врасплох. Во время официального визита во дворец Истана Мердека белорусский лидер Александр Лукашенко совершил нестандартный жест, который очень удивил главу Индонезии Прабово Субианто, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Detik.

Курьезный и одновременно душевный эпизод произошел в четверг сразу после завершения официальной части приветствия. Белорусский президент по традиции оставил памятную запись в специальной книге для гостей. Однако вместо того чтобы вернуть пишущий инструмент сотрудникам протокола, он спонтанно протянул его Прабово Субианто.

Как сообщают зарубежные СМИ, индонезийский лидер на мгновение застыл в изумлении от такого неформального шага. На его лице отразилось явное удивление, которое быстро сменилось дружеской улыбкой. Глава государства не растерялся и аккуратно спрятал ценный сувенир во внутренний карман своего пиджака.

Журналисты успели рассмотреть неожиданный презент: инструмент выглядел изящно, был выполнен в золотистом цвете с черными элементами, хотя марка брендового аксессуара осталась в секрете. После этого неформального обмена любезностями и крепкого рукопожатия лидеры перешли к серьезной части программы. Переговоры начались в закрытом формате один на один, а затем продолжились в расширенном составе с участием дипломатических делегаций двух стран.

Ранее сообщалось, что Путин поблагодарил Лукашенко за участие в обменах и переговорах по Украине.