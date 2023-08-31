Рогов: ВСУ переключили свое внимание на Запорожском направлении с Работино на Вербовое

Они прекратили штурмовать первый населенный пункт, чтобы попытаться обойти его с востока.

Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия сейчас стала производить обход села Работино. Она пытается выровнять линию фронта и атакует деревню Вербовое, чтобы обойти Работино и тем самым овладеть им.

«В Вербовом они предпринимают максимальные усилия в попытке продавить фронт», - указал он журналистам ТАСС.

До сих пор, по его утверждению, как только украинцы вклинивались в российскую оборону, они тут же попадали под огонь с флангов. Поэтому они решили попробовать наступать по другому.