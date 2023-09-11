Село Работино также выступило населенным пунктом, в борьбе за который уничтожаются самые боеспособные подразделения украинской армии.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» указал, что Работино очень схоже по своему воздействию на украинских солдат. Они массово гибнут, пытаясь овладеть очередным населенным пунктом.

«На смену бахмутской мясорубке, пришла работинская. Наступали - веселились, проиграли – прослезились», - заявил Владимир Рогов.

Его слова привели РИА Новости. Он также сообщил, что основные бои на данном участке фронта сейчас ведутся на линии Работино-Вербовое. Именно там происходит массовая утилизация частей украинской армии, и всех подтягиваемых резервов.