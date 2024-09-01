Минобороны: российская ПВО за ночь уничтожила 158 украинских БПЛА

За минувшую ночь сразу 15 регионов России были атакованы вражескими беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В целом российскими боевыми расчетами противовоздушной обороны были ликвидированы 158 вражеских дронов. Наибольшее число (46) отражено было над территорией Курской области.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа», — отчиталось Минобороны.

Также были сбиты 34 дрона над Брянской областью, 28 — под Воронежем, 14 — над Белгородской областью, восемь беспилотников уничтожили над территорией Рязанской области.

Кроме того, десять БПЛА были уничтожены в московском регионе.

«Пять БПЛА сбито над территорией Калужской области, четыре — над территорией Липецкой области, три — над территорией Тульской области, по два БпЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей. Еще по одному было сбито над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье был сбит 10-й беспилотник, который упал в Раменском районе.