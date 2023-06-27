Золотов: росгвардейцев вооружат танками и различной боевой техникой

Глава ведомства подчеркнул, что этот вопрос уже решен. Он поднимался на самом высоком уровне и обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. Тот одобрил подобный подход к оснащению Росгвардии.

Его слова привели РИА Новости. Золотов также заявил, что сотрудники, служащие в его ведомстве, сумели очень грамотно сработать во время прошедших выходных, когда вспыхнул мятеж ЧВК «Вагнер». Росгвардия показала себя на высоком уровне, отреагировав на угрозу вместе с остальными правоохранителями.