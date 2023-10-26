Росгвардейцы задержали дебоширов, разбивших стеклянную дверь ресторана в Королеве
Фото: [пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО]
Росгвардейцы задержали в Королеве двух хулиганов, которые, проходя мимо одного из ресторанов, разбили ногами стеклянную дверь заведения, сообщила пресс-служба ведомства.
Сведения о случившемся поступили правоохранителям во время патрулирования улиц округа. Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место, уточнили приметы подозреваемых и задержали их по горячим следам.
Выяснилось, что дебоширами оказались жители Ярославля. Один из подозреваемых около двух лет назад уже привлекался к ответственности за кражу.
Молодых людей передали сотрудникам полиции. По факту произошедшего начата проверка.
Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали женщину, которая ударила в спину ножом свою знакомую.