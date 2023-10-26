Росгвардейцы задержали дебоширов, разбивших стеклянную дверь ресторана в Королеве

Росгвардейцы задержали в Королеве двух хулиганов, которые, проходя мимо одного из ресторанов, разбили ногами стеклянную дверь заведения, сообщила пресс-служба ведомства.

Сведения о случившемся поступили правоохранителям во время патрулирования улиц округа. Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место, уточнили приметы подозреваемых и задержали их по горячим следам.

Выяснилось, что дебоширами оказались жители Ярославля. Один из подозреваемых около двух лет назад уже привлекался к ответственности за кражу.

Молодых людей передали сотрудникам полиции. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали женщину, которая ударила в спину ножом свою знакомую.