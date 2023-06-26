Росгвардия задержала подозреваемого в нападении на работницу детсада в Егорьевске

Сотрудники Росгвардии задержали 60-летнего жителя Егорьевска, который подозревается в избиении сотрудницы детского сада.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в одном из дошкольных учреждений округа сработала кнопка тревожной сигнализации. На место выехал экипаж вневедомственной охраны.

Выяснилось, что сотрудница детсада и охранник распивали спиртные напитки, затем между ними возник конфликт. В результате мужчина нанес работнице детского сада телесные повреждения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двоих мужчин, которые подозреваются в вымогательстве у жителя региона шестисот тысяч рублей.