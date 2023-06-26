Шестьсот тысяч рублей вымогали у мужчины в Подмосковье

Двух мужчин задержали сотрудники полиции в Подмосковье по подозрению в вымогательстве денежных средств.

Отмечается, что двое злоумышленников напали на мужчину в одном из автосервисов в поселке Томилино. Они нанесли ему телесные повреждения и требовали передать деньги в счет вымышленного долга. А после потерпевший обратился в полицию

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния. Ими оказались двое мужчин, а также женщина, которая выступала непосредственным заказчиком преступления.

Накануне сотрудник пожарной службы и гражданский погибли во время страшного пожара в подмосковном Королеве.