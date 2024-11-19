«Роскосмос»: элементы корабля «Прогресс МС-27» упали в Тихом океане

Грузовой корабль «Прогресс МС-27» отстыковался от МКС 19 ноября. После этого он успешно вошел в атмосферу и упал в воды Тихого океана. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-27» официально завершил свой полет. Он находился в составе российского космопарка МКС шесть месяцев, а недавно был сведен с орбиты и разрушен естественным образом.

«Сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — уточняется в заявлении.

Грузовое космическое судно отстыковалось от модуля «Поиск» российского сегмента МКС, где находился с июня 2024 года. На станцию астронавтам с помощью корабля доставили воду, сухие грузы, топливо, азот, оборудование и многое другое.

Ранее сообщалось, что астронавта NASA госпитализировали после прибытия с МКС.