Астронавт NASA госпитализирован после прибытия с МКС

Астронавт NASA был госпитализирован после возвращения с МКС в составе миссии Crew-8, куда входил и российский космонавт Александр Гребенкин.

Американский член космического экипажа плохо себя почувствовал после приземления в Атлантическом океане рядом с Флоридой, сообщает ТАСС.

В больницу были доставлены были все астронавты, в том числе и российский. После прохождения обследований троих их них выписали. Они прибыли в Центр космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне.

Имя астронавта, которые все еще находится в больнице, не раскрывается. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Но пациент пока находится под наблюдением специалистов. По словам медиков, данные меры приняты в целях предосторожности.

Ранее сообщалось о том, что корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» приводнился в Мексиканском заливе.