Рособоронэкспорт опроверг сообщения западных СМИ о закупке западного вооружения

Опубликованные западными СМИ документы о заключении Рособоронэкспортом ряда контрактов на закупку вооружения в сентябре 2022 года являются фейковыми, заявил глава компании Александр Михеев.

Он отметил, что британские спецслужбы всегда славились умением качественно фальсифицировать документы.

Подобные публикации не стали для Рособоронэкспорта сюрпризом, учитывая уровень недобросовестной конкуренции со стороны западных компаний.

Если бы российская армия использовала иностранное вооружение в зоне спецоперации, Украина давно бы использовала этот факт в пропагандистских целях, заметил Михеев.