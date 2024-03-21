Россия начала массовое производство трехтонных авиабомб

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области, сообщили в министерстве.

Шойгу доложили о многократном увеличении производства авиационных бомб КАБ-500 и двукратном — КАБ-1500. Кроме того, с февраля развернуто массовое производство трехтонных бомб КАБ-3000. Общий объем современных авиационных и артиллерийских средств поражения увеличен в пять раз.

На заводе расконсервировали производственные мощности и модернизировали производство.

С 2022 года численность работников завода выросло на 1100 человек. Большинство цехов работает круглосуточно.

Накануне газета The Times опубликовала материал, в котором рассказывается, что российские авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции несут смертельную угрозу ВСУ. У украинской армии нет средств, которые могли бы справиться с российскими «умными» бомбами.