Россия нанесла массированный удар по энергообъектам Украины: выпущено более 100 ракет

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли сильный удар по энергетическим объектам Украины. В результате этих атак по всей стране были введены срочные отключения электроснабжения, сообщило издание «Страна».

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что компания «Укрэнерго» работает над восстановлением стабильности в энергосистеме. Перед ударом везде по Украине прозвучала воздушная тревога.

Согласно мониторинговым данным, в небе над Украиной находилось около 30 ракет. Российский военный журналист Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo сообщил о старте 12 ТУ-95МС бомбардировщиков утром 28 ноября. Уточняется, что было реализовано две волны атак, в ходе которых могло быть выпущено свыше 100 ракет.

Координатор пророссийского движения в Николаеве Сергей Лебедев сообщил РИА Новости о целевых объектах, которые подверглись ударам российской армии ночью и утром.

Он пояснил, что удары коснулись подстанции в Ивано-Франковске и затронули окрестности нефтебазы, а также военную часть в Стрые. В Хмельницком повреждены склады, и два района остались без электричества.

Удар также зафиксирован в Житомирской области и на месте временной дислокации ВСУ в Каневе. В Николаевской области пострадало энергетическое оборудование в селе Трихаты, а более 280 тысяч жителей Ровенщины остались без света.

Ранее сообщалось, что над регионами России за ночь уничтожили 25 украинских БПЛА.